Ларионов о матче с «Шанхаем»: «Когда играешь с командой, которая базируется в нашем городе, понимаешь: а кто здесь хозяин? Естественно, это клуб, который существует с 1946 года. Других вариантов нет&raq

— Безусловно, конечно. Когда ты играешь с командой, которая базируется в нашем городе, то понимаешь: а кто здесь хозяин в этом городе? Естественно, это команда, которая существует с 1946 года. Тут других вариантов нет. Поэтому мы должны делать вещи, которые в этом дворце, в этом городе выглядят так, что соперники должны с таких игр выползать.