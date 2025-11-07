Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.46
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.34
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Ларионов о матче с «Шанхаем»: «Когда играешь с командой, которая базируется в нашем городе, понимаешь: а кто здесь хозяин? Естественно, это клуб, который существует с 1946 года. Других вариантов нет&raq

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал противостояние с «Шанхаем».

Источник: Спортс"

Сегодня СКА дома обыграл «Дрэгонс» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце.

— Когда вы проиграли первый матч «Драконам» со счетом 4:7, это стало красной тряпкой для вашей команды?

— Безусловно, конечно. Когда ты играешь с командой, которая базируется в нашем городе, то понимаешь: а кто здесь хозяин в этом городе? Естественно, это команда, которая существует с 1946 года. Тут других вариантов нет. Поэтому мы должны делать вещи, которые в этом дворце, в этом городе выглядят так, что соперники должны с таких игр выползать.

Мы можем проиграть, и победы никому не гарантированы. Нельзя победить во всех матчах вообще. Но отдача и уровень поддержки болельщиков, то стремление победить должно присутствовать в каждом игроке в каждом матче. Это наилучшая мотивация, когда ты играешь с тем, кому уступил в первом матче сезона, — сказал Ларионов.