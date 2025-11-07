Квартальнов о 4:3 с «Ак Барсом»: «Интересная игра, третий период — огонь: Минску надо было найти в атаке рациональную линию»

"Думаю, была интересная игра, третий период — огонь. В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас — дисциплина: вышли вшестером, получили удаление. Понимали, что соперник здорово играет в большинстве, они и забили.
Потом рутинно играли во втором периоде — вроде бы неплохо, но хороших шансов забросить не находили. В третьем нашли ключи в простоте, надо было найти в атаке рациональную линию. Получилось — хорошо, что победили.
Возвращение Улле? Эти домашние игры он не сыграет — неделя-полторы, там посмотрим.
Результативность первой тройки? Подустали, им нужно более рационально сыграть в атаке. Ребята не глупые, все понимают«, — сказал тренер “Динамо” Минск.