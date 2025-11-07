Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.80
П2
5.32
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.61
П2
4.72
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.89
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
0
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.40
П2
1.33
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
1
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.18
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
4
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.30
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
7.17
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Квартальнов о 4:3 с «Ак Барсом»: «Интересная игра, третий период — огонь: Минску надо было найти в атаке рациональную линию»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» (4:3).

Источник: Спортс"

"Думаю, была интересная игра, третий период — огонь. В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас — дисциплина: вышли вшестером, получили удаление. Понимали, что соперник здорово играет в большинстве, они и забили.

Потом рутинно играли во втором периоде — вроде бы неплохо, но хороших шансов забросить не находили. В третьем нашли ключи в простоте, надо было найти в атаке рациональную линию. Получилось — хорошо, что победили.

Возвращение Улле? Эти домашние игры он не сыграет — неделя-полторы, там посмотрим.

Результативность первой тройки? Подустали, им нужно более рационально сыграть в атаке. Ребята не глупые, все понимают«, — сказал тренер “Динамо” Минск.