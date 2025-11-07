Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
2
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.80
П2
10.50
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.58
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.32
X
4.46
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 4 очка в 13 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).

Источник: Спортс"

На счету 25-летнего россиянина 4 (3+1) очка в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Свечников (18:32, «+2») реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и выиграл вбрасывание (1 из 1).