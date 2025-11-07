Овечкин против «Питтсбурга»: 2 ассиста, 3 броска, 6 хитов и «+2» за 21:20. У него 3+7 в 14 играх в сезоне

В текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 14 играх в сезоне при полезности «+4».
Сегодня Овечкин (21:20, «+2») отметился 3 бросками в створ и 6 силовыми приемами, а также допустил 1 потерю.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше