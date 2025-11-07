Мичков забил «Нэшвиллу» и прервал 9-матчевую безголевую серию. У него 2+5 в 14 играх в сезоне

На счету 20-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 14 играх в сезоне при нейтральной полезности.
Сегодня Мичков (12:52, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 1 блоком и 1 силовым приемом и допустил 3 потери.
Форвард «Филадельфии» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1) и был признан второй звездой встречи.
