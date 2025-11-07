Кучеров набрал 2+1 в матче с «Вегасом». У него 14 очков в 12 играх в сезоне

На счету 32-летнего россиянина стало 14 (7+7) очков в 12 играх в сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Кучеров (20:21, «+2») реализовал 2 из 5 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше