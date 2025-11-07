Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.88
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.47
П2
1.76
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

Василевский получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в матче с «Вегасом». Вратарь «Тампы» отразил 29 из 32 бросков — 4-я победа в 10 играх в сезоне

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (6:3).

31-летний россиянин отразил 29 из 32 бросков (90,6%) и записал в актив 4-ю победу в 10 играх в сезоне (90,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).

В 3-м периоде Василевский был наказан двойным малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Голден Найтс» Райлли Смита. Штрафное время за голкипера отбывал форвард Никита Кучеров.

