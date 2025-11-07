Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.88
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.44
П2
1.79
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Барбашев набрал 2+1 в матче с «Тампой». У него 14 очков в 13 играх в сезоне

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6).

На счету 29-летнего россиянина стало 14 (6+8) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Барбашев (16:27, нейтральная полезность) реализовал 2 из 3 бросков в створ, получил малый штраф и допустил 1 потерю.