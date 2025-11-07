Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
5.25
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
2
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.40
П2
6.35
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.33
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.47
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.73
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Биннингтон о попытке спрятать шайбу после 900-го гола Овечкина: «Можно сказать, что я отдал голевую передачу, потеряв шайбу. Намеревался отдать ее ему»

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон объяснил, почему пытался забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Источник: Спортс"

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон объяснил, почему пытался забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

«Ага, можно сказать… что, по сути, я отдал голевую передачу, потеряв шайбу, и решил, что он не будет против поделиться. Я полностью намеревался вернуть ее ему… да, полностью намеревался», — приводит слова Биннингтона журналист Джереми Резерфорд из The Athletic.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

Овечкин рассмеялся, говоря о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола: «Я видел, но не буду это комментировать».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше