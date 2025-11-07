Биннингтон о попытке спрятать шайбу после 900-го гола Овечкина: «Можно сказать, что я отдал голевую передачу, потеряв шайбу. Намеревался отдать ее ему»

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон объяснил, почему пытался забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.
«Ага, можно сказать… что, по сути, я отдал голевую передачу, потеряв шайбу, и решил, что он не будет против поделиться. Я полностью намеревался вернуть ее ему… да, полностью намеревался», — приводит слова Биннингтона журналист Джереми Резерфорд из The Athletic.
Овечкин рассмеялся, говоря о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола: «Я видел, но не буду это комментировать».