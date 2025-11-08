Кравец о 3:2 с «Автомобилистом»: «Сегодня был совершенно другой “Барыс”, команда услышала тренеров. Нужно цепляться за такое отношение к игре»

— Хочу поблагодарить болельщиков, кто верит и поддерживает команду. Мы играем для них. Сегодня была совершенно другая команда, которая услышала тренерский штаб и старалась выполнить наши требования на протяжении всей игры. Заслуженно победили, переиграв соперника по многим компонентам. Нам нужно цепляться за такое отношение к игре. Так нужно делать каждую игру, это непросто, но это наша работа.