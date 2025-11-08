Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.55
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.34
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.52
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.73
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Кравец о 3:2 с «Автомобилистом»: «Сегодня был совершенно другой “Барыс”, команда услышала тренеров. Нужно цепляться за такое отношение к игре»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги домашней игры с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Хочу поблагодарить болельщиков, кто верит и поддерживает команду. Мы играем для них. Сегодня была совершенно другая команда, которая услышала тренерский штаб и старалась выполнить наши требования на протяжении всей игры. Заслуженно победили, переиграв соперника по многим компонентам. Нам нужно цепляться за такое отношение к игре. Так нужно делать каждую игру, это непросто, но это наша работа.

— Следующий соперник «Металлург» — лидер лиги. Будете вносить коррективы?

— Такого прямого акцента в атаку или оборону не будет. Мы понимаем, что это за команда, уже играли с ней. С ними сложно играть. Нужно сыграть правильно. Самое главное — не провалиться и оказать давление после их непростой выездной серии. Главное — не бояться, — сказал Михаил Кравец.