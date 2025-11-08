Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
1
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
0
:
Чикаго
3
Все коэффициенты
П1
42.00
X
8.00
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.22
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.70
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 21 очко в 16 играх — делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Айкелом

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:2).

На счету 28-летнего россиянина 21 (9+12) очко в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Капризов делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с Джеком Айкелом («Вегас», 21 балл в 13 играх, 8+13) и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон», 21 в 15, 4+17).

Лидером по итогам игрового дня будет Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 22 в 15, 9+13, сегодня забил «Виннипегу»).

Сегодня Кирилл (16:50, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и применил 1 силовой прием.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
