Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 21 очко в 16 играх — делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Айкелом

На счету 28-летнего россиянина 21 (9+12) очко в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Капризов делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с Джеком Айкелом («Вегас», 21 балл в 13 играх, 8+13) и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон», 21 в 15, 4+17).
Лидером по итогам игрового дня будет Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 22 в 15, 9+13, сегодня забил «Виннипегу»).
Сегодня Кирилл (16:50, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и применил 1 силовой прием.
