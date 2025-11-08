Сборная Казахстана по хоккею завоевала медаль ЧА-2026

Матч начался стремительно: уже на первой минуте Ашимова забросила шайбу после передачи Алдабергеновой, выведя казахстанскую команду вперёд. Однако корейские хоккеистки быстро сравняли счёт — гол на свой счёт записала Парк Джийон после точного паса Ан Севон.
К концу первого периода казахстанки вновь вышли вперёд: Оразбаева, воспользовавшись преимуществом в большинстве и пасом Молдабай, поразила ворота соперниц, установив преимущество в два гола.
Второй период прошёл без заброшенных шайб. Обе команды демонстрировали плотную оборону и внимательную игру в защите, не позволяя сопернику создать опасные моменты у ворот.
В третьем периоде напряжение на льду сохранялось, однако заброшенных шайб больше не было. На последней минуте, когда корейская команда выпустила шестого полевого игрока, казахстанская сборная провела результативную контратаку: София Зубкова установила окончательный счёт, обеспечив победу Казахстана и бронзовые медали турнира.