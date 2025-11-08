Сборная Казахстана по хоккею завоевала медаль ЧА-2026

В третьем периоде напряжение на льду сохранялось, однако заброшенных шайб больше не было. На последней минуте, когда корейская команда выпустила шестого полевого игрока, казахстанская сборная провела результативную контратаку: София Зубкова установила окончательный счёт, обеспечив победу Казахстана и бронзовые медали турнира.