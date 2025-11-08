Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
0
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.20
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
2
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.20
П2
13.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
22.00
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.89
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.34
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.38
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.58
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.43
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.69
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
09.11
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
09.11
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
09.11
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.01
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
09.11
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2

Сборная Казахстана по хоккею завоевала медаль ЧА-2026

Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла команду из Кореи (3:1) в матче за бронзовые медали чемпионата Азии, который прошёл с 5 по 8 ноября в Усть-Каменогорске, передают Vesti.kz.

Источник: Icehockey.kz

Матч начался стремительно: уже на первой минуте Ашимова забросила шайбу после передачи Алдабергеновой, выведя казахстанскую команду вперёд. Однако корейские хоккеистки быстро сравняли счёт — гол на свой счёт записала Парк Джийон после точного паса Ан Севон.

К концу первого периода казахстанки вновь вышли вперёд: Оразбаева, воспользовавшись преимуществом в большинстве и пасом Молдабай, поразила ворота соперниц, установив преимущество в два гола.

Второй период прошёл без заброшенных шайб. Обе команды демонстрировали плотную оборону и внимательную игру в защите, не позволяя сопернику создать опасные моменты у ворот.

В третьем периоде напряжение на льду сохранялось, однако заброшенных шайб больше не было. На последней минуте, когда корейская команда выпустила шестого полевого игрока, казахстанская сборная провела результативную контратаку: София Зубкова установила окончательный счёт, обеспечив победу Казахстана и бронзовые медали турнира.