Сикьюра о 2:3 от СКА: «Результатом недовольны, но он показал, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать»

— Второй период был не лучшим в нашем исполнении, мы позволили сопернику больше, чем нам хотелось бы. Но мы смогли сравнять счет, к сожалению, для победы этого не хватило.
— Прервалась шестиматчевая серия побед. Эмоционально тяжело, когда обрывается такой хороший отрезок?
— Невозможно выиграть все матчи. Предыдущие шесть матчей мы показывали хороший хоккей, побывали в разных ситуациях — отыгрывались, вели в счете, сравнивали на последних секундах или вырывали победы.
Понятно, что результатом мы недовольны, но он показал нам, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения тоже полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать.
— В прошлом сезоне у «Динамо» был один из лучших розыгрышей большинства. В этом сезоне пока испытываете трудности с розыгрышем лишнего. Что не получается?
— Возможно, да, где-то испытываем трудности. Что-то меняем в розыгрыше, где-то соперники изучают нас, порой просто шайба не заходит, иногда успех большинства зависит и от команды, против которой ты играешь. Факторов много.
— Отсутствие Ожиганова и Пакетта в том числе можно назвать фактором?
— Да, в том числе. Эти ребята — важная часть команды. В то же время у нас есть ребята, которые могут проявить себя, например, Шараканов получил возможность сыграть в большинстве, хорошую работу проделал, отдал передачу. Все здесь зависит от подхода к делу, — сказал Сикьюра.
