Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
1
:
Даллас
2
П1
5.40
X
5.10
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Баффало
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Юта
П1
2.65
X
4.42
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
2.06
X
4.54
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Сиэтл
П1
1.95
X
4.53
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
П1
2.05
X
4.45
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Бостон
П1
1.82
X
4.74
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Коламбус
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Анахайм
П1
1.75
X
4.90
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Флорида
П1
4.15
X
5.04
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Колорадо
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Сикьюра о 2:3 от СКА: «Результатом недовольны, но он показал, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра прокомментировал поражение от СКА со счетом 2:3.

Источник: Спортс"

— Второй период был не лучшим в нашем исполнении, мы позволили сопернику больше, чем нам хотелось бы. Но мы смогли сравнять счет, к сожалению, для победы этого не хватило.

— Прервалась шестиматчевая серия побед. Эмоционально тяжело, когда обрывается такой хороший отрезок?

— Невозможно выиграть все матчи. Предыдущие шесть матчей мы показывали хороший хоккей, побывали в разных ситуациях — отыгрывались, вели в счете, сравнивали на последних секундах или вырывали победы.

Понятно, что результатом мы недовольны, но он показал нам, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения тоже полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать.

— В прошлом сезоне у «Динамо» был один из лучших розыгрышей большинства. В этом сезоне пока испытываете трудности с розыгрышем лишнего. Что не получается?

— Возможно, да, где-то испытываем трудности. Что-то меняем в розыгрыше, где-то соперники изучают нас, порой просто шайба не заходит, иногда успех большинства зависит и от команды, против которой ты играешь. Факторов много.

— Отсутствие Ожиганова и Пакетта в том числе можно назвать фактором?

— Да, в том числе. Эти ребята — важная часть команды. В то же время у нас есть ребята, которые могут проявить себя, например, Шараканов получил возможность сыграть в большинстве, хорошую работу проделал, отдал передачу. Все здесь зависит от подхода к делу, — сказал Сикьюра.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд.