Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
3
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.49
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.44
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.04
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Мы дарили слишком много подарков в этом году, хотя еще Рождество не началось. Игроки начинают понимать, что хоккей — сложный вид спорта, где существует характер, помимо мастерства и атаки&raq

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче против московского «Динамо» (3:2).

СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.

— По сегодняшней игре был виден прогресс команды. Согласны?

— Каждый игрок начинает понимать, что хоккей — сложный вид спорта, где существует характер, помимо мастерства и атаки. Без этого нельзя добиться успеха. Конечно, важна игровая дисциплина. Хорошо, что вы это отметили.

Говорить много не хочется. Это лишь одна игра. Мы слишком много дарили подарков в этом году, хотя еще Рождество не началось, — сказал Ларионов.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд.