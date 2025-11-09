Ларионов о СКА: «Мы дарили слишком много подарков в этом году, хотя еще Рождество не началось. Игроки начинают понимать, что хоккей — сложный вид спорта, где существует характер, помимо мастерства и атаки&raq

СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.
— По сегодняшней игре был виден прогресс команды. Согласны?
— Каждый игрок начинает понимать, что хоккей — сложный вид спорта, где существует характер, помимо мастерства и атаки. Без этого нельзя добиться успеха. Конечно, важна игровая дисциплина. Хорошо, что вы это отметили.
Говорить много не хочется. Это лишь одна игра. Мы слишком много дарили подарков в этом году, хотя еще Рождество не началось, — сказал Ларионов.
