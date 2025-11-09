Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
2
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.50
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
1
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.70
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
7.93
X
5.12
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
2
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
7.42
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Тампа-Бэй
2
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.60
П2
6.10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
2
:
Бостон
2
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.06
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.13
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Любушкин набрал 2-е очко в сезоне — передача в матче с «Нэшвиллом». У защитника «Далласа» 10 минут штрафа в 13 играх

Защитник «Далласа» Илья Любушкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в сезоне, всего он провел 13 игр при 10 минутах штрафа.

В матче с «Предаторс» за 17:44 (0:32 — в меньшинстве) у Любушкина 1 бросок в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность — «минус 2».