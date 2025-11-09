Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
0
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.86
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.50
П2
1.33
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.13
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Айлендерс», отразив 21 из 25 бросков. Поражение — 8-е в 12 играх в сезоне (90,9% сэйвов, КН 2,41)

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:5).

Источник: Спортс"

29-летний россиянин отразил 21 из 25 бросков, четвертая шайба победителей в матче была заброшена в пустые ворота.

В текущем сезоне у Шестеркина 4 победы и 8 поражений в 12 играх при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.