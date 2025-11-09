Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.80
П2
8.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
2
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.24
П2
1.68
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.15
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
1
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.13
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2

Василевский отразил 28 из 30 бросков в матче с «Вашингтоном». Победа — 5-я в последних 6 матчах

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).

31-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков (93,3%) и записал в актив 5-ю победу в последних 6 матчах.

Всего в сезоне у Василевского 5 побед и 6 поражений в 11 матчах при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,64.