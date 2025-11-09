Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.13
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2

Овечкин без очков против «Тампы»: 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 17:49. У него 3+7 в 15 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3).

Источник: Спортс"

40-летний россиянин не отметился результативными действиями. У него 10 (3+7) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+3».

Сегодня Овечкин (17:49, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Также допустил 1 потерю.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше