Овечкин без очков против «Тампы»: 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 17:49. У него 3+7 в 15 играх в сезоне

40-летний россиянин не отметился результативными действиями. У него 10 (3+7) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+3».
Сегодня Овечкин (17:49, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Также допустил 1 потерю.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше