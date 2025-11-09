Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.13
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2

Демидов сделал передачу в матче с «Ютой». У форварда «Монреаля» 13 очков в 15 играх в сезоне

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

Источник: Спортс"

В активе 19-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:47.

Сегодня Демидов (13:18, «+2») также отметился 1 броском в створ.