Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.13
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.70
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2

Лео Карлссон набрал очки в 9 играх подряд (6+11 на отрезке) и повторил рекорд «Анахайма» для игроков до 21 лет. Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров НХЛ с 23 баллами в 14 матчах

Форвард «Анахайма» Лео Карлссон набрал очки в 9 играх подряд (6+11 на отрезке).

Источник: Спортс"

20-летний швед сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу в матче с «Вегасом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету Карлссона 23 (8+15) очка в 14 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь набравшим по 24 очка Нэтану Маккиннону («Колорадо») и Макклину Селебрини («Сан-Хосе»).

Кроме того, Лео повторил рекорд «Анахайма» по продолжительности результативной серии для игроков в возрасте до 21 года, установленный Полом Карией (1995/96).