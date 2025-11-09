Лео Карлссон набрал очки в 9 играх подряд (6+11 на отрезке) и повторил рекорд «Анахайма» для игроков до 21 лет. Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров НХЛ с 23 баллами в 14 матчах

На счету Карлссона 23 (8+15) очка в 14 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь набравшим по 24 очка Нэтану Маккиннону («Колорадо») и Макклину Селебрини («Сан-Хосе»).