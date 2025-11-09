Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»

Один раз у нас был перелет порядка 37 часов. Команда опоздала на самолет, мы полетели через Цзилинь в Шанхай, оттуда в Пекин, затем в Москву и еще какой-то город. Прилетели за четыре часа до начала матча. Сейчас я бы сказал: «Вы чего? Мне такое не надо, до свидания», но тогда воспринимал все нормально, — сказал Ушнев.