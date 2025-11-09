Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.34
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
10.11
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.84
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.35
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.48
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
10.11
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
10.11
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.43
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
10.11
Ванкувер
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.65
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»

Защитник Никита Ушнев поделился воспоминаниями об игре за китайский «Ценг Тоу».

Источник: Спортс"

— Какие впечатления у вас остались от игры в Китае?

— Меня очень удивляла местная еда, особенно рис. Он вкусный, но спустя неделю ты просто устаешь его есть. В городе всюду были резкие запахи, а китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, и постоянно пытались незаметно сфотографировать. В такой обстановке ты чувствуешь себя суперзвездой.

Из всего Китая мне больше всего понравился Шанхай — это очень европейский город. Пекин более китайский, но тоже очень красивый и удобный для туристов. А вот, где мы играли и жили с «Ценг Тоу» (имеется в виду город Цзилинь — Спортс"), было непросто.

Один раз у нас был перелет порядка 37 часов. Команда опоздала на самолет, мы полетели через Цзилинь в Шанхай, оттуда в Пекин, затем в Москву и еще какой-то город. Прилетели за четыре часа до начала матча. Сейчас я бы сказал: «Вы чего? Мне такое не надо, до свидания», но тогда воспринимал все нормально, — сказал Ушнев.