Гальченюк об «Амуре»: «Мы тигры, это о многом говорит. Именно в этом наша сила. Таблица плотная, надо продолжать максимально цепляться за очки»

«Амур» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка за 24 игры.
— Насколько соскучился по хоккею и сколько надо времени, чтобы набрать игровую форму?
— Конечно, много пропустил, целый месяц. Но долго и упорно тренировался, чтобы подойти в полной готовности. Конечно, непросто возвращаться, но здорово, что ребята помогли, плюс, считаю, я и сам был готов.
— Что бы отметил по игре команды на данном отрезке чемпионата? Какие плюсы и где надо добавлять?
— Победы, безусловно, добавляют уверенности и настроения. Классная атмосфера в раздевалке и на арене. Сейчас важный отрезок в сезоне, потому что играем против сильных команд из нашей конференции.
Таблица плотная, все хотят быть в восьмерке, поэтому нам надо продолжать максимально цепляться за очки.
— Кажется, что команда поменяла рисунок игры. Так ли это и в чем причина?
— Для меня это первая игра, поэтому старался действовать от простого — больше двигаться, выигрывать борьбу. Что касается стиля игры, то у нас агрессивный хоккей, поэтому надо быть в хороших кондициях и играть с большой энергией.
— В чем сила «Амура»?
— Мы тигры и это о многом говорит. Именно в этом наша сила (улыбается), — сказал Гальченюк.