Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.34
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
10.11
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.84
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.35
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.48
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
10.11
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
10.11
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.43
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
10.11
Ванкувер
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.65
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Гальченюк об «Амуре»: «Мы тигры, это о многом говорит. Именно в этом наша сила. Таблица плотная, надо продолжать максимально цепляться за очки»

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк поделился мыслями после победы над «Автомобилистом» со счетом 3:0.

«Амур» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка за 24 игры.

— Насколько соскучился по хоккею и сколько надо времени, чтобы набрать игровую форму?

— Конечно, много пропустил, целый месяц. Но долго и упорно тренировался, чтобы подойти в полной готовности. Конечно, непросто возвращаться, но здорово, что ребята помогли, плюс, считаю, я и сам был готов.

— Что бы отметил по игре команды на данном отрезке чемпионата? Какие плюсы и где надо добавлять?

— Победы, безусловно, добавляют уверенности и настроения. Классная атмосфера в раздевалке и на арене. Сейчас важный отрезок в сезоне, потому что играем против сильных команд из нашей конференции.

Таблица плотная, все хотят быть в восьмерке, поэтому нам надо продолжать максимально цепляться за очки.

— Кажется, что команда поменяла рисунок игры. Так ли это и в чем причина?

— Для меня это первая игра, поэтому старался действовать от простого — больше двигаться, выигрывать борьбу. Что касается стиля игры, то у нас агрессивный хоккей, поэтому надо быть в хороших кондициях и играть с большой энергией.

— В чем сила «Амура»?

— Мы тигры и это о многом говорит. Именно в этом наша сила (улыбается), — сказал Гальченюк.