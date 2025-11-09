Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.34
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
10.11
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.84
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.35
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.48
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
10.11
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
10.11
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.43
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
10.11
Ванкувер
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.65
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Малкин набрал 21-е очко в сезоне — передача в матче с «Лос-Анджелесом». У него 3+18 в 17 играх

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 21-е очко в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

39-летний форвард сделал передачу в матче против «Лос-Анджелеса» (1:1, 1-й перерыв).

Теперь в активе Малкина 21 (3+18) балл в 17 играх сезона НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше