Малкин набрал 21-е очко в сезоне — передача в матче с «Лос-Анджелесом». У него 3+18 в 17 играх

39-летний форвард сделал передачу в матче против «Лос-Анджелеса» (1:1, 1-й перерыв).
Теперь в активе Малкина 21 (3+18) балл в 17 играх сезона НХЛ.
