Черкас о СКА: «Очень много молодых игроков из системы отдаются на обмены. На Менелла, на Дюбе. Это настораживает. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об обмене защитника Никиты Смирнова в «Трактор» на нападающего Пьеррика Дюбе.

Источник: Спортс"

"У СКА было очень много защитников. Я неоднократно говорил, что Карпухин играл бы в нынешнем СКА. Это было бы нормально. Но руководство решило иначе, их право.

Что касается Дюбе, то «Трактор» сейчас не в самой лучшей форме, они пытаются что-то сделать, происходят обмены.

Меня больше настораживает, что очень много молодых игроков из системы СКА отдаются на обмены. Обмен на Менелла, обмен на Дюбе. Это меня настораживает.

Все-таки Смирнов в 23 года мог бы играть. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду. Сейчас играет много молодых в СКА, и все получалось. Так почему бы им не доверять?" — сказал Черкас.

Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек».