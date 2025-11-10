Ричмонд
03:00
Даллас
:
Сиэтл
П1
1.78
X
4.84
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Юта
П1
2.45
X
4.35
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Каролина
П1
2.70
X
4.47
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Калгари
П1
2.07
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Виннипег
П1
2.87
X
4.51
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Колорадо
П1
3.60
X
4.71
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Ушнев об участнии в шоу «Титаны»: «Девчонки стали писать, потому что в первой серии я говорил, что ищу жену. В спортзале и на улице начали узнавать люди, интерес ко мне стал больше»

Защитник Никита Ушнев высказался об участнии в шоу «Титаны» на ТНТ.

Источник: Спортс"

— Шоу «Титаны» изменило вашу жизнь?

— Немного. Как минимум, я больше поверил в себя и обалдел от того, на что способен. Думал, что вылечу в первой же серии. Не могу пока рассказывать, как далеко мне удалось пройти в «Титанах», но результат получился хорошим.

Многие друзья стали писать, что видели меня в проекте, и что им очень нравится смотреть это шоу. В спортивном зале и на улице начали узнавать люди, даже девчонки стали писать, потому что в первой серии «Титанов» я говорил, что ищу жену. Так что интерес ко мне стал больше.

— Ваш уверенный результат — заслуга «фундамента», который был заложен благодаря хоккею?

— Сто процентов. Хоккеисты самые универсальные и всесторонне развитые спортсмены: мы готовимся и в зале, и на льду. При этом испытания давались мне тяжело, как и всем остальным, — сказал Ушнев.