Янни Калдис: «Стиль “Северстали” не поменялся с прошлого сезона. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть еще лучше. Тренер внес небольшие изменения, ключевые наработки остались»

8 ноября клуб обыграл «Шанхай» в Санкт-Петербурге со счетом 4:2. «Северсталь» идет 3-й на Западе с 32 очками в 24 играх сезона.
"Наш стиль с прошлого сезона не поменялся. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть еще лучше. Мы стали больше забрасывать всей командой, и теперь нас не тащит только одно звено.
На предсезонке тренер внес небольшие изменения, ключевые наработки остались.
Среди наших плюсов не могу не отметить болельщиков, которых в Санкт-Петербурге у нас много. Очень надеюсь, что в других гостевых играх с «Шанхаем» и СКА у нас будет такая поддержка", — сказал Калдис.