Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
3
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.60
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.48
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.54
П2
4.24
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.44
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.22
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.00
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.39
П2
3.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.40
П2
5.63
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.28
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2

Капризов забросил 10-ю шайбу в сезоне — в пустые ворота «Калгари». У него 22 очка в 17 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:0).

На счету 28-летнего россиянина стало 22 (10+12) очка в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Капризов (18:22, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, сделал 2 блока, допустил 3 потери и получил малый штраф.

