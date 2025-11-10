Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2−3 потолка, а не один. КХЛ спит, как обычно. И зачем при таком курсе вся дорогостоящая вертикаль?»

Но я отдам должное Буше. В отличие от других тренеров-легионеров он хотя бы не кокетничает и честно говорит, что приехал сюда не развивать игроков, а выигрывать трофеи. Это правда — команда, несмотря на десятки трансферов, играет в 11 форвардов, причем молодой и талантливый защитник Гуляев вынужден затыкать дыры в нападении.