Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.54
П2
4.24
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.44
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.22
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.00
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.39
П2
3.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.75
П2
5.56
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.28
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2

Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2−3 потолка, а не один. КХЛ спит, как обычно. И зачем при таком курсе вся дорогостоящая вертикаль?»

Владимир Плющев критически оценил трансферную политику «Авангарда».

Источник: Спортс"

«Для меня сюрприз, как десятки трансферов “Авангард” вписывает в так называемый потолок зарплат! Идет какое-то жонглирование цифрами и месяцами, КХЛ, как обычно, спит. Но там навскидку должны были быть пробиты не один потолок, а два-три.

Но я отдам должное Буше. В отличие от других тренеров-легионеров он хотя бы не кокетничает и честно говорит, что приехал сюда не развивать игроков, а выигрывать трофеи. Это правда — команда, несмотря на десятки трансферов, играет в 11 форвардов, причем молодой и талантливый защитник Гуляев вынужден затыкать дыры в нападении.

В итоге это в «Магнитке» или в «Салавате» молодые развиваются пачками и берут титулы лучших новичков — Федоров, Жаровский, Вязовой, Сиряцкий и так далее. В «Авангарде» все наоборот — воспитанники сидят в глухом запасе, идет перебор легионеров и возрастных российских хоккеистов.

Спрашивается, зачем при таком курсе Омску вся его дорогостоящая вертикаль? Зачем рекордный бюджет клуба ВХЛ «Омские Крылья» с выписанными за миллионы франкоканадскими друзьями Буше, веселящими всю лигу? Зачем академия?" — сказал заслуженный тренер России.