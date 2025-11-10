Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.54
П2
4.24
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.44
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.00
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.00
П2
5.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.28
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2

Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером». У него 5+6 в 11 играх в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин ассистировал при обеих шайбах Нэтана Маккиннона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:4 ОТ).

На счету 30-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+2».

Сегодня Ничушкин (16:28, «минус 1») остался без бросков в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф во втором периоде.