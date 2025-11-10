Фетисов об НХЛ: «Несмотря на гавканье разных людей, наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят. Рекорд Овечкина праздновал весь мир, лига успешна во многом за счет россиян»

— Можно ли сказать, что НХЛ в плане отношения к российским спортсменам показывает пример всем остальным лигам и федерациями?
— Американские лиги ставят на первое место бизнес, а остальное им без разницы, в том числе политика.
Успешность НХЛ сейчас держится во многом за счет россиян, поэтому наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят, несмотря на гавканье разных людей. Люди в лиге понимают, что такое большой бизнес и им все равно, кто звезды лиги, кто подписывает большие контракты: американцы или русские.
И это позитивный момент, весь мир праздновал рекорд Александра Овечкина, в Америке также чтят достижения россиян, — сказал Фетисов.
Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».