Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
8.50
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.10
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.55
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.61
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.72
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.41
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2

Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде — это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»

Нападающий «Вашингтона» Брэндон Дьюхэйм высказался об игре с Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

28-летний американец выступает за «Кэпиталс» с 2024 года.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге.

"Когда я впервые пришел и увидел Ови в раздевалке, это был довольно сюрреалистичный момент.

В детстве я наблюдал за ним, а теперь мы с ним в одной команде последние пару лет — это очень круто", — сказал Дьюхэйм в эфире The Sports Junkies.

