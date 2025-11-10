Ричмонд
Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим, и с теми, в кого верим»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Северстали» (2:0).

Источник: Спортс"

— Тяжелая игра, против «Северстали» всегда игры непростые. Парни проявили самоотверженность, забили важные голы.

Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Мы продолжаем делать то, во что верим, и с теми, в кого верим.

— Как состояние у Еременко и Карнаухова?

— Хоккей — мужской вид спорта, поэтому, надеюсь, все нормально будет.

— По каким причинам отсутствует Максим Соркин?

— Он приболел, — сказал Никитин.

ЦСКА всухую победил «Северсталь» — 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд.