Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который не играл долгое время, не может сразу войти в игровой ритм. В современном хоккее это чревато травмами»

Обычно мы это делаем до того, как ребята выходят на лед, но сейчас мы находимся в поездке, а вся аппаратура — в Питере. Надо посмотреть все параметры их состояния, чтобы понимать, когда мы от них можем ждать того результата и того вклада, который мы хотим видеть, — сказал Ларионов.