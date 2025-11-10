Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который не играл долгое время, не может сразу войти в игровой ритм. В современном хоккее это чревато травмами»

— Вчера состав СКА пополнил Брендан Лайпсик. Какую роль вы видите для него?
— Пока трудно сказать, потому что человек не играл 6 или 7 месяцев. Пока у меня нет конкретной даты, когда он будет играть, но он здесь с нами.
Вы понимаете, что человек, который не играл довольно-таки долгое время, не может сразу войти в игровой ритм. В современном хоккее это чревато травмами. Поэтому дайте время, чтобы мы сначала его протестировали, как того же Дюбе.
Обычно мы это делаем до того, как ребята выходят на лед, но сейчас мы находимся в поездке, а вся аппаратура — в Питере. Надо посмотреть все параметры их состояния, чтобы понимать, когда мы от них можем ждать того результата и того вклада, который мы хотим видеть, — сказал Ларионов.