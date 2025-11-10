Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.64
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.78
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.22
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Ги Буше о тактике «Авангарда»: «Менять что-то нужно, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который имеет возможность отличиться, не может это сделать»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от СКА (0:1) высказался касательно тактики омского клуба в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

"Вопрос не в количестве моментов, а в их реализации. Нет проблемы в отсутствии желания у хоккеистов, как раз все наоборот, и это где-то им мешает. Мы бросаем отовсюду, бросают все игроки, и создаются абсолютно разные моменты, но не хватает того, чтобы игрок с шайбой просто взял и забил.

Менять что-то в тактике необходимо, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Менять что-то в обороне нужно, когда пропускаешь много голов за матч, и это тоже не наша ситуация.

Наша проблема в том, что человек, который в моменте имеет возможность отличиться, не может это сделать. Моя задача как тренера помочь ребятам в этой ситуации", — сказал Буше.

СКА испортил «Авангарду» праздник. Омск столкнулся с вратарем-стеной.