Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.64
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.78
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось — результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после матча против «Торпедо» (1:2).

— Единственное, что мне не понравилось в этой игре — результат. Не могу ничего плохого сказать про нашу игру. Была возможность забивать еще. В Нижнем Новгороде отличный дворец, болельщики. Обе команды провели хороший матч.

— «Торпедо» чем-то удивило? Или проигрыш рядовой?

— С тем количеством видеопросмотров, которые команды делают, когда они готовятся ко встречам, это не было сюрпризом. «Торпедо» находится рядом с нами в таблице и показывает хорошую игру.

— Радулов был не очень заметен. Ему стоит отдохнуть несколько игр?

— Думаю, что все играли хорошо. Бывают такие игры, что кто-то менее заметен, но матч был интересен. И повторюсь: мне не в чем упрекнуть своих хоккеистов.

Конкуренция в таблице очень плотная. Наша задача — подготовить команду к плей-офф и выиграть последнюю игру. Я выигрывал кубки и не занимая первого места в регулярном чемпионате, — сказал Хартли.

«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе.