Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось — результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»

— Единственное, что мне не понравилось в этой игре — результат. Не могу ничего плохого сказать про нашу игру. Была возможность забивать еще. В Нижнем Новгороде отличный дворец, болельщики. Обе команды провели хороший матч.
— «Торпедо» чем-то удивило? Или проигрыш рядовой?
— С тем количеством видеопросмотров, которые команды делают, когда они готовятся ко встречам, это не было сюрпризом. «Торпедо» находится рядом с нами в таблице и показывает хорошую игру.
— Радулов был не очень заметен. Ему стоит отдохнуть несколько игр?
— Думаю, что все играли хорошо. Бывают такие игры, что кто-то менее заметен, но матч был интересен. И повторюсь: мне не в чем упрекнуть своих хоккеистов.
Конкуренция в таблице очень плотная. Наша задача — подготовить команду к плей-офф и выиграть последнюю игру. Я выигрывал кубки и не занимая первого места в регулярном чемпионате, — сказал Хартли.
«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе.