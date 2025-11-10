Ричмонд
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.64
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.78
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона — фанаты подарили&

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев опроверг слухи о том, что в команде введен запрет на употребление воды во время тренировок.

Источник: Спортс"

Сегодня «Сибирь» проиграла «Спартаку» со счетом 3:6. Клуб потерпел 10-е поражение подряд.

— Какая сейчас обстановка в команде после 10 поражений? Ходят слухи, что во время тренировок хоккеистам нельзя пить воду, брать иконы в раздевалку. Это же все не появляется на пустом месте.

— До меня доходят слухи. Не знаю, кто это сказал. Это бред. Есть определенные моменты в тренировочном процессе, когда можно пить и когда нельзя. Никто воду у нас не отменял.

Есть вода, есть общая икона — нам ее недавно болельщики подарили на встрече с командой. Давайте еще скажем про магнитные бури, полнолуние. Давайте не будем выдумывать то, что не соответствует действительности. Соперник нам показал, что такое современный хоккей, — сказал Буцаев.

«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд — 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке.