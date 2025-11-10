Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.64
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.78
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Исаков о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому, приняли вызов и победили»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча против «Локомотива» (2:1).

Источник: Спортс"

— Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому. Мы приняли этот вызов от «Локомотива» и победили.

— Подводя итоги предсезонки, вы с восхищением говорили о матче против самого Боба Хартли. Сегодня игра была с этим ощущением?

— Предсезонку не нужно вспоминать. Мы посмотрели ту игру, но не показывали ее специально.

— Быстрый пропущенный гол — следствие четырехдневного отдыха?

— Иногда смотришь на команду во время гимна и видишь, что она заряжена. Команда не расклеилась. Зрители сразу нас погнали и включились в игру.

— Показалось ли, что звено Белевича выходило против звена Радулова и это было ключом к победе?

— Вам не показалось. Это было заданием на эту игру и одним из ключиков к победе.

— Когда ждать Науменкова и Рожкова?

— Никиту ожидаем в ближайшее время, а Михаил еще ходит в гипсе.

— В октябре вы были недовольны, как команда действует в атаке на пятаке и за воротами. Насколько виден прогресс?

— Мы хотим, чтобы наши игровые силы не превращались в тупой навал. Мы хотим, чтобы ребята понимали, на каких позициях они должны играть и что делать. Если сравнивать октябрь и то, что происходит сейчас, прекрасно понимаем, что был период, когда нам не хватило свежести, это отразилось на команде. Сейчас видим, что эти моменты сдвинулись.

— Согласитесь с тем, что «Торпедо» наиграло на чуть большее количество шайб?

— Обе команды могли забросить больше, но вратари сегодня были в ударе, — сказал Исаков.

«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе.