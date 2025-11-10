Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.64
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.78
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.39
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Ги Буше о 0:1 от СКА: «Моментов много, не удается их реализовать. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых нами голах. Кому-то из ребят уже пора начать это делать»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после поражения от СКА (0:1).

Источник: Спортс"

"43 броска в створ — ни одного гола. Очень много моментов, не удается их реализовать. Очень обидно, и не в первый раз такое происходит. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых нами голах. Кому-то из ребят уже пора начать это делать.

Не стоит искать какую-то одну причину, почему нет голов. Если взять любую звезду НХЛ, то когда такой игрок долго не забивает, то начинает нервничать, сомневаться, медлить в каких-то моментах. Необходимо действовать спокойнее, когда у тебя шайба, наносить более умные броски.

Важный момент здесь и скрин вратаря. Я считаю, что наши ребята могут действовать лучше во всех этих аспектах, и мы работаем над этим", — сказал Буше.

СКА испортил «Авангарду» праздник. Омск столкнулся с вратарем-стеной.