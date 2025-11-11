Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
0
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.10
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Коламбус
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.20
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2

«Рейнджерс» впервые в сезоне выиграли дома после 7 поражений подряд — 6:3 в матче с «Нэшвиллом». Команда Салливана идет 11-й на Востоке

«Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл» в регулярном чемпионате НХЛ (6:3), одержав первую в сезоне победу на домашней арене.

В тройку звезд матча вошли форварды команды Алексис Лафреньер (1+2), Винсент Трочек (0+2) и Артемий Панарин (2+0).

Ранее клуб из Нью-Йорка потерпел 7 подряд поражений в Madison Square Garden при разнице шайб 6:23.

Серия без побед дома со старта сезона стала самой продолжительной в истории «Рейнджерс», которые отметят 100-летие со дня основания в 2026 году.

В 17 играх в текущем сезоне на счету команды под руководством Майка Салливана стало 18 очков в 17 играх. Она занимает 11-е место в Восточной конференции.