Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
2
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
3.84
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.20
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Проворов против «Эдмонтона»: 3-й гол в сезоне и 6 потерь за 26:26. У защитника «Коламбуса» 6 очков в 15 играх

Защитник «Коламбуса» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (4:5 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 6 (3+3) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 24:01.

Сегодня Проворов (26:26, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и допустил 6 потерь.