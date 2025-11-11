Ричмонд
Могильный, Торнтон, Хара и Кит введены в Зал хоккейной славы в Торонто. Экс-форвард сборной СССР и клубов НХЛ не присутствовал на церемонии

В Зале хоккейной славы в Торонто состоялась церемония, посвященная принятию новых членов.

В этом году в Зал ввели четырех бывших хоккеистов и двух хоккеисток. В список вошли Александр Могильный, Джо Торнтон, Здено Хара, Данкан Кит, Брианна Деккер и Дженнифер Боттерилл.

Бывший форвард сборной СССР и клубов НХЛ Могильный не присутствовал на церемонии лично, но записал видеообращение.

Ранее он играл в лиге за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего Могильный провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.

Нападающий является членом «Тройного золотого клуба» — он стал олимпийским чемпионом в 1988 году, чемпионом мира в 1989-м и обладателем Кубка Стэнли в 2000-м (в составе «Девилс»).