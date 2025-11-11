Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2

Бобровский делит с Плантом 9-е место в истории НХЛ по числу побед (437). Вратарь «Флориды» отразил 30 из 32 бросков в матче с «Вегасом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).

37-летний россиянин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Победа стала для него 8-й в 12 играх в сезоне (89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,68).

За карьеру в рамках регулярок у Бобровского 437 побед в 767 играх. Он догнал Жака Планта (437 побед в 837 играх) и делит с ним 9-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей.

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 573 в 1046), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943) и Терри Савчук (445 в 971).