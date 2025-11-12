Ричмонд
03:00
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.44
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.39
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.33
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.94
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.37
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.68
X
5.08
П2
4.14
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
Трактор
2
П1
X
П2

Щитов о последнем месте «Сибири» на Востоке: «Крест на сезоне ставить нельзя. Буцаеву нужно время, он должен сделать команду. Об уходе Бэк и Мерфи думать не стоит»

— Понятно, что серия поражений никогда не бывает хорошей и отнимает много моральных сил у команды. Но если мы сейчас посмотрим на турнирную таблицу, то там всего четыре очка отставания от «Барыса», который идет на восьмом месте, при этом у «Сибири» еще две игры в запасе.

Источник: Спортс"

— Понятно, что серия поражений никогда не бывает хорошей и отнимает много моральных сил у команды. Но если мы сейчас посмотрим на турнирную таблицу, то там всего четыре очка отставания от «Барыса», который идет на восьмом месте, при этом у «Сибири» еще две игры в запасе. Ситуация может поменяться, поэтому крест на сезоне ставить нельзя. Им нужно собраться коллективом и добыть трудовую победу, а потом зацепиться за нее и постараться выдать серию побед. Конечно, серия из десяти поражений подряд это плохо, но это спорт, такое бывает.

— Может ли новосибирская команда без Мерфи и Бэка в составе всерьез рассчитывать на плей‑офф?

— Не у всех команд есть такие мастеровитые игроки. Сейчас, когда уровень хоккеистов в лиге подравнялся, на первое место выходит тренерское мастерство. Нужно дать время Вячеславу Геннадьевичу Буцаеву. Думаю, он должен сделать команду. Да, [Тейлор] Бек и [Тревор] Мерфи многое решали в большинстве, но реалии такие, что нужно работать с тем составом, который есть, об их уходе думать не надо, — сказал Щитов «Матч ТВ».