Щитов о последнем месте «Сибири» на Востоке: «Крест на сезоне ставить нельзя. Буцаеву нужно время, он должен сделать команду. Об уходе Бэк и Мерфи думать не стоит»

— Понятно, что серия поражений никогда не бывает хорошей и отнимает много моральных сил у команды. Но если мы сейчас посмотрим на турнирную таблицу, то там всего четыре очка отставания от «Барыса», который идет на восьмом месте, при этом у «Сибири» еще две игры в запасе. Ситуация может поменяться, поэтому крест на сезоне ставить нельзя. Им нужно собраться коллективом и добыть трудовую победу, а потом зацепиться за нее и постараться выдать серию побед. Конечно, серия из десяти поражений подряд это плохо, но это спорт, такое бывает.