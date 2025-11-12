Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»

— У меня всегда так. Даже когда в первом сезоне я за «Торпедо» играл, то мы выходили с Кенни Агостино. У меня получалось, и я на вбрасывание вставал. Когда не шло, он это на себя брал. Во втором и в третьем сезонах было так с Бобби Линчем и Василием Атанасовым. У кого шло, тот на вбрасывании играл.