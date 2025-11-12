Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.44
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.39
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.33
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.93
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.37
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.08
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.64
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
Трактор
2
П1
X
П2

Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»

Нападающий СКА Игорь Ларионов — младший рассказал, что в межсезонье тренировал вбрасывания под руководством тренеров из НХЛ.

Источник: Спортс"

— Как много вы работаете над вбрасываниями? В этом сезоне у вас 26,9% — маловато… Теперь к вам в тройку ставят второго центрфорварда.

— У меня всегда так. Даже когда в первом сезоне я за «Торпедо» играл, то мы выходили с Кенни Агостино. У меня получалось, и я на вбрасывание вставал. Когда не шло, он это на себя брал. Во втором и в третьем сезонах было так с Бобби Линчем и Василием Атанасовым. У кого шло, тот на вбрасывании играл.

Я летом каждый день над этим компонентом работал. Занимался с тренерами НХЛ. Единственный нюанс, что там чуть по-другому делают вбрасывания. Поэтому многие вещи, которые они там учат, невозможно перенести в КХЛ.

Я стараюсь на тренировках и в матчах, но остается, как и всегда: идут вбрасывания — я встаю на точку, не идут — мы меняемся. Самое важное — не процент выиграть, а шайбу. Если это я сделаю — супер, если партнер — тоже супер, — сказал Игорь Ларионов — младший.