Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.93
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.37
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.08
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
Трактор
2
П1
X
П2

НХЛ открыла офис в Швейцарии, команда в Цюрихе займется расширением присутствия лиги в Европе. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Стокгольме на неделе

Национальная хоккейная лига объявила об открытии нового офиса в Цюрихе, Швейцария.

Источник: Спортс"

Офис, начавший работу в августе 2025 года, станет ключевым центром расширения присутствия Лиги в Европе, и сосредоточится на международных операциях, стратегическом развитии и коммерческой деятельности — включая продажи медиаправ и спонсорских контрактов.

Кроме того, цюрихская команда займется организацией фанатских мероприятий и инициатив, таких как NHL Global Fan Tour, NHL Street Hockey и празднования Hockey Day.

Руководить новой площадкой будут старшие вице-президенты НХЛ Яка Ледник (по международным вопросам) и Джон Левицки (по международным партнерствам), которые переехали в Цюрих вместе с группой специалистов в области медиараспространения и корпоративных коммуникаций.

«Мы находимся на переломном этапе глобального развития. Создание постоянного представительства в Европе — это важный шаг вперед, который позволит нам укрепить связь с международными болельщиками и партнерами. Инвестируя в этот офис, мы делаем ставку на будущее хоккея за пределами Северной Америки», — отметил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Международный календарь НХЛ откроется серией NHL Global Series Sweden 2025 — 14 и 16 ноября на арене Avicii Arena в Стокгольме сыграют «Питтсбург» и «Нэшвилл».