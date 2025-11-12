НХЛ открыла офис в Швейцарии, команда в Цюрихе займется расширением присутствия лиги в Европе. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Стокгольме на неделе

«Мы находимся на переломном этапе глобального развития. Создание постоянного представительства в Европе — это важный шаг вперед, который позволит нам укрепить связь с международными болельщиками и партнерами. Инвестируя в этот офис, мы делаем ставку на будущее хоккея за пределами Северной Америки», — отметил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.