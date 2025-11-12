Ричмонд
1-й период
Миннесота
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
1
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.54
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
4
:
Торонто
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.75
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
1
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.80
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
2
:
Даллас
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
6.40
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Коламбус
П1
X
П2

«СКА не играл в “автобус” и победил благодаря вратарю. “Авангард” чудом не забил». Щитов про 1:0

Никита Щитов считает, что СКА не играл в откат в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:0).

— В матче с «Авангардом» СКА играл от соперника. Можно ли это назвать «автобусом», который так часто критикует Ларионов?

— Они победили благодаря вратарю [Иванову]. Омск много атаковал, владел инициативой, а СКА играл не первым номером, а на контратаках.

Я не скажу, что СКА играл в «автобус». «Автобус» — это когда сопернику не дают войти в свою зону, играют в откат и плотно обороняются в средней зоне.

А тут Омск много играл в зоне СКА, значит, там не было «автобуса». Там чудом «Авангард» не забил. Вратарь и оборона СКА сыграли выше всяких похвал, — сказал бывший игрок клубов КХЛ.