«СКА не играл в “автобус” и победил благодаря вратарю. “Авангард” чудом не забил». Щитов про 1:0

— В матче с «Авангардом» СКА играл от соперника. Можно ли это назвать «автобусом», который так часто критикует Ларионов?
— Они победили благодаря вратарю [Иванову]. Омск много атаковал, владел инициативой, а СКА играл не первым номером, а на контратаках.
Я не скажу, что СКА играл в «автобус». «Автобус» — это когда сопернику не дают войти в свою зону, играют в откат и плотно обороняются в средней зоне.
А тут Омск много играл в зоне СКА, значит, там не было «автобуса». Там чудом «Авангард» не забил. Вратарь и оборона СКА сыграли выше всяких похвал, — сказал бывший игрок клубов КХЛ.