Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.63
П2
6.60
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.30
П2
10.75
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.64
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

«Капризову повезло — можно делать большие бонусы. Все совпало в лучшую сторону». Кирилл Сафронов о рекордном контракте в НХЛ

Кирилл Сафронов оценил контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой».

В конце сентября форвард заключил соглашение с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.

"У Макдэвида пока еще действующий контракт. Мало того, что Кирилл талантливый и классный игрок, можно сказать, что ему повезло, что сейчас такой момент попался. У него контракт закончился, насколько я понимаю, в правилах НХЛ можно делать большие бонусы, именно в этом году и следующем.

Все совпало в лучшую сторону для него", — сказал бывший защитник СКА.