Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.63
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.30
П2
10.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.66
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 978-й, до рекорда Гретцки — 38 шайб

Александр Овечкин забил 901-й гол в НХЛ.

Источник: Sports.Ru

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ, обновив рекорд лиги.

Россиянин поразил пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1) на 60-й минуте.

Этот гол стал для Овечкина 978-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

