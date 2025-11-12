Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 978-й, до рекорда Гретцки — 38 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ, обновив рекорд лиги.
Россиянин поразил пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1) на 60-й минуте.
Этот гол стал для Овечкина 978-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
