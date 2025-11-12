Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
4.39
X
5.00
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
0
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.29
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.20
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.14
П2
44.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Овечкин против «Каролины»: 4-й гол в сезоне, ассист, 2 броска, 2 потери и «+2» за 14:48. У него 12 очков в 16 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

В 16 матчах в текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина 12 (4+8) очков при полезности «+5».

Сегодня Овечкин (14:48, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.

Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 978-й, до рекорда Гретцки — 38 шайб.

