Овечкин против «Каролины»: 4-й гол в сезоне, ассист, 2 броска, 2 потери и «+2» за 14:48. У него 12 очков в 16 играх в сезоне

В 16 матчах в текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина 12 (4+8) очков при полезности «+5».
Сегодня Овечкин (14:48, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 978-й, до рекорда Гретцки — 38 шайб.
