Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.86
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
0
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.28
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
9.40
X
1.20
П2
14.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.14
П2
38.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
9.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Овечкин забил 66-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ. Он обновляет рекорд лиги, у Гретцки 56 таких шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

Гол в пустые ворота стал для 40-летнего форварда первым в текущем сезоне и 66-м в рамках регулярок лиги за карьеру.

Россиянин обновляет рекорд НХЛ по числу таких шайб (66 из 901 всего). На втором месте идет Уэйн Гретцки (56 из 894).

Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 978-й, до рекорда Гретцки — 38 шайб.

