Овечкин забил 66-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ. Он обновляет рекорд лиги, у Гретцки 56 таких шайб

Гол в пустые ворота стал для 40-летнего форварда первым в текущем сезоне и 66-м в рамках регулярок лиги за карьеру.
Россиянин обновляет рекорд НХЛ по числу таких шайб (66 из 901 всего). На втором месте идет Уэйн Гретцки (56 из 894).
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 978-й, до рекорда Гретцки — 38 шайб.
